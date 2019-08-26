Матч тура

Получивший громкую оплеуху в Лиге чемпионов «Краснодар» встретился с «Локомотивом» – и едва не вышел в единоличные лидеры чемпионата.

Игра началась с нелепой ошибки голкипера «быков» Матвея Сафонова, пустившего бабочку после легкого удара Гжегожа Крыховяка. Затем краснодарцы восстановили равновесие благодаря Магомеду-Шапи Сулейманову, но на еще один гол не сподобились. Итог: боевая ничья 1:1.

«Не надо обращать внимание на ошибку Сафонова. Он столько раз выручал нас. Не стоит делать на этом акцент. Хотя, не буду скрывать, пропускать в начале игры всегда тяжело. Это значительно поменяло ход матча. Но мы смогли быстро перестроиться в атакующие действия, хорошо контролировали мяч и добились успеха», – заявил тренер «Краснодара» Сергей Матвеев.

Все результаты тура

Команда Дмитрия Хохлова выиграла второй матч в сезоне – помог новичок Максимилиан Филипп, оформивший победный мяч. А вот у «Тамбова» все довольно грустно: единственное светлое пятно за 7 туров – домашняя победа над «Спартаком». Похоже, коллектив Александра Григоряна предсказуемо поведет борьбу за выживание.

Чемпионы России угодили в мини-кризис: сперва не забили на своем поле «Ахмату», хотя почти весь матч провели в большинстве, а теперь и вовсе уступили «Уфе». Это первая победа уфимцев над «Зенитом» за 11 матчей. Впрочем, коуч сине-бело-голубых Сергей Семак отрицает, что его команда угодила в яму.

Сергей СемакGetty Images

«Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами, потому что игра с «Уфой» действительно стала не первой, в которой мы не победили. Что касается конкретного вопроса о спаде, то я все рассматриваю сквозь призму игры, а не результата», – заявил Семак.

ЦСКА показал «Зениту», как нужно играть с «Ахматом». Снова забил Марио Фернандес (гол прекрасным предголевым пасом создал Константин Кучаев), а Федор Чалов передал еще один привет Станиславу Черчесову. К сожалению, не помогло: главный тренер сборной опять продинамил Чалова и не вызвал его на матчи против Шотландии и Казахстана.

Две бывшие команды Курбана Бердыева в его день рождения зарубились в горячем матче на берегу Дона. «Ростов» вырвал победу на 87-й минуте благодаря голу Саплинова, но успех оказался с горчинкой: перед тем, как нанести решающий удар, Александр совсем немного заступил в офсайд.

Олег Кононов продолжает победоносное возвращение «Спартака» на вершину. Тренер, которого еще пару недель песочили все эксперты и болельщики, сперва выиграл дерби у ЦСКА, а затем увез 3 очка из негостеприимной Самары. Оба мяча в составе красно-белых забили новички – Джордан Ларссон и Гус Тил. Ну что, «Фратрия» снова верит в светлое будущее?

Олег Кононов, «Спартак»Getty Images

«Оренбург» продолжает падение на дно: команда по-прежнему не знает вкуса побед, поэтому ее поражение в Туле не стало чем-то удивительным. Все голы в прошедшем матче получились гиперклассными – особенно первый, когда полузащитник туляков Александр Ломовицкий ввалил мяч в ближнюю девятку мощнейшим страйком из-за штрафной.

А-А-А! Случилось невиданное: Антон Заболотный забил мяч в рамках РПЛ! Это первый гол Антона в чемпионатах России за долгие 470 дней. Правда, гений Зе все равно не помог «Сочи» – новичок РПЛ уступил «Уралу» и окопался на предпоследнем месте турнирной таблицы.

Герой тура

В седьмом туре не оказалось одного-единственного героя, который затмил бы всех остальных. Впрочем, выбор так или иначе придется сделать – и мы остановились на страйкере московских армейцев Федоре Чалове. 21-летний нападающий оформил гол+пас в игре с «Ахматом» и вообще был чрезвычайно хорош: в одном из эпизодов Федя в стиле Месси ушел от трех защитников и вратаря – от гола гостей уберегло только то, что перед Чаловым закончилось поле.

Федор Чалов (ЦСКА)Getty Images

В этой связи довольно странным выглядит тот факт, что Станислав Черчесов все еще игнорирует талант Чалова и отправляет его играть за молодежку. С этим согласен и полузащитник «Монако» Александр Головин: «На самом деле это очень большое удивление для меня. Понятно, что у нас есть Смолов, Дзюба. Но считаю, что Чалов не хуже них. Думаю, он как минимум на том же уровне».

Кадр тура

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев попал в очень эстетичный кадр. Темная фигура Акинфеева, с которой контрастируют яркие трибуны, – настоящее искусство!

Цитата тура

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отчаялся дождаться Радамеля Фалькао и позвал в Россию Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Эдена Азара. «Кто должен приехать, чтобы мы стали чемпионами? Дайте денег, кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара», – заявил Карпин.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Краснодар» – 14

2. «Спартак» – 14

3. «Ростов» – 14

4. «Локомотив» – 14

5. «Зенит» – 14

...

15. «Сочи» – 3

16. «Оренбург» – 2

Бомбардиры РПЛ

1. Александр Соболев («Крылья Советов») – 6 мячей

2. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 5 мячей

3. Артем Дзюба («Зенит») – 4 мяча

Русская сборная РПЛ

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