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«Динамо» может купить Тосуна из «Эвертона», в трансфере заинтересован Хохлов

«Динамо» может купить Тосуна из «Эвертона», в трансфере заинтересован Хохлов
Eurosport

1 час назадОбновлено 17 мин. назад

Бело-голубые не останавливаются в поиске форварда.

«Динамо» может приобрести нападающего сборной Турции Дженка Тосуна.

В сезоне-2018/19 форвард провел за «Эвертон» 25 матчей. В это межсезонье Дженк мог покинуть Англию и перейти в немецкий «Айнтрахт», в котором провел 13 лет. Однако коуч «ирисок» Марку Силва подтвердил, что рассчитывает на Тосуна в новом сезоне.

Как стало известно Eurosport.ru, в покупке форварда «Эвертона» заинтересован главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов.

  • В чемпионате Англии-2019/20 Тосун не сыграл ни одной минуты и не попал в заявку на последний матч «Эвертона» против «Астон Виллы».
  • Transfermarkt оценивает 28-летнего турка в 18 миллионов евро. В январе 2018-го мерсисайдский клуб заплатил за Дженка «Бешикташу» 22,5 млн евро.

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