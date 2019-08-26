Getty Images
«Динамо» может купить Тосуна из «Эвертона», в трансфере заинтересован Хохлов
Бело-голубые не останавливаются в поиске форварда.
«Динамо» может приобрести нападающего сборной Турции Дженка Тосуна.
В сезоне-2018/19 форвард провел за «Эвертон» 25 матчей. В это межсезонье Дженк мог покинуть Англию и перейти в немецкий «Айнтрахт», в котором провел 13 лет. Однако коуч «ирисок» Марку Силва подтвердил, что рассчитывает на Тосуна в новом сезоне.
Как стало известно Eurosport.ru, в покупке форварда «Эвертона» заинтересован главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов.
- В чемпионате Англии-2019/20 Тосун не сыграл ни одной минуты и не попал в заявку на последний матч «Эвертона» против «Астон Виллы».
- Transfermarkt оценивает 28-летнего турка в 18 миллионов евро. В январе 2018-го мерсисайдский клуб заплатил за Дженка «Бешикташу» 22,5 млн евро.
Филипп дебютировал за «Динамо» – экс-игроку «Боруссии» понадобились 3 минуты, чтобы забить в РПЛ
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте