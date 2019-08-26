«Краснодар» не закончил работу на трансферном рынке.

Клуб Сергея Галицкого ищет замену травмированному Реми Кабелла. Источники, близкие к клубу, сообщили Eurosport.ru, что менеджмент «быков» рассматривает атакующих полузащитников с ведущей правой ногой. Краснодарцам нужно усиление на левый фланг.

Одним из вариантов стал бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш. Португалец сейчас находится в статусе свободного агента после окончания контракта с железнодорожниками.

В начале августа агент игрока Паулу Барбоза не договорился о новом соглашении Фернандеша с «Локо» и сказал, что 33-летний футболист, скорее всего, продолжит карьеру за пределами России.

Реми Кабелла порвал крестообразную связку левого колена в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». Француз вернется на поле не ранее чем через шесть месяцев.

Спортивный директор «Краснодара» Владимир Хашиг после травмы Кабелла заявил: «У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового фэйр-плей».

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