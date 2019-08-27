«Зенит» показал в твиттере крутейший пранк фанатов «Арсенала» и «МЮ».

Англичане залетели в директ твиттера, который санкт-петербуржцы открыли совсем недавно, с просьбами купить у них Джонса и Мустафи. Вопросы в духе «Сколько ретвитов мне собрать, чтобы вы купили Джонса?» в Питере гасили чем-то вроде «Absolutely not».

«Зенит» также просили обратить внимание на Джесси Лингарда, Алексиса Санчеса, Жоау Мариу, Эшли Янга и Кевина Стротмана.

Подобными штуками любят заниматься турецкие фанаты, которые даже побили рекорд инстаграма по комментариям, когда хотели перехода в «Бешикташ» Диего Косты.

Трансферная стоимость Мустафи по данным Transfermarkt – 25 миллионов евро.

Джонса тот же источник оценивает в 20 млн.

Фанаты «Бешикташа» побили рекорд инстаграма по комментариям под фоткой Диего Косты

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