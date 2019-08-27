12 лет назад игроки «Зенита» вложились в финансовую пирамиду. Кто и как кинул их на миллионы рублей

14 мая 2008 года «Зенит» рубился с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, но мало кто помнит: в составе питерского клуба были игроки, которые сражались не столько за титул, сколько за премиальные.

Спустя неделю после матча в Манчестере арестовали Викторию Ковбу – женщину, которая виртуозно выманила сумасшедшие деньги из кошельков футболистов, а потом не вернула ни копейки. Разумеется, к финалу еврокубка лидеры «Зенита» уже понимали: их развели на очень серьезные суммы. Удивительно, как игроки нашли силы абстрагироваться от проблем с мошенницей и разорвать шотландцев – вероятно, парней действительно мотивировало желание заработать хоть что-нибудь.

Как все начиналось?

В 2003 году в Петербурге появилось агентство недвижимости «Невский проспект», которое быстро начало позиционировать себя в качестве партнера «Зенита». Основателем фирмы был Сергей Ковба (муж Виктории), а само агентство поначалу работало честно: в Питер приезжали легионеры и ребята из других городов, а риелторы подбирали им жилье. Иногда помогали и местным – так, например, Ковба втерлась в доверие к Малафеевым.

Вячеслав Малафеев, «Зенит»Imago

К 2005 году Виктория общалась уже с половиной «Зенита» и постоянно предлагала вложить деньги под солидные проценты (в районе 20% годовых). Она объясняла игрокам, что такое инвестиционная недвижимость, и даже возвращала суммы с жирным профитом тем, кто только подключился к системе.

При этом леди не подписывала никаких договоров – все держалось на хороших отношениях. «Это очень хитрая, но располагающая к себе женщина. Она льстит, дарит на праздники мелкие подарки, да так, что ты остаешься с чувством, что чем-то ей обязан», – позже говорил в интервью «Фонтанке» гендиректор строительной компании Антон Зеленцов, который влетел на 44 млн рублей.

Кого обманула Ковба?

Схема понятна – классическая пирамида. Виктория брала у одних, чтобы вернуть другим, причем клиентов искала из разных сфер, чтобы они не общались друг с другом. В «Зените» в те времена еще были вполне земные зарплаты, поэтому неудивительно, что футболисты относили Ковбе миллионы рублей – они рассматривали эти вложения именно как мудрые инвестиции, которые позволят сыто жить и после завершения карьеры.

Никто даже не изучал биографию этой леди, хотя беглый ресерч уберег бы мужчин от идиотских вложений. Легко найти (в те времена – чуть сложнее, но вполне реально), что Ковба постоянно меняла фамилии (Дольникова, Голубева, Вербицкая, Ефимова), а в 1999 году очутилась в розыске за растрату. Так себе резюме для гендира риелторского агентства.

Всего с 2005-го по 2008-й с Викторией точно сотрудничали пять игроков: Вячеслав Малафеев (27 млн рублей), Павел Погребняк (13,5 млн), Анатолий Тимощук (21,5 млн), Александр Горшков (7,75 млн) и Александр Спивак (точная сумма неизвестна, но меньше, чем у Горшкова). Еще есть версии, что в этот список входил Виктор Файзулин (ему Ковба как раз подбирала жилье) и нерусскоязычные легионеры, но они себя никак не выдали.

Павел Погребняк (в центре) и Мария Погребняк (справа) – instagram.com/mariapogaInstagram

Больнее всего было ветеранам – Горшкову и Спиваку. Важно понимать: сейчас 7 млн рублей того же Горшкова – всего 100 тысяч евро (меньше месячной зарплаты условного Оздоева), а тогда – солиднейшие 280 тысяч долларов. Учитывая, что до «Газпрома» в клубе платили очень прижимисто, можно зафиксировать: некоторые игроки отнесли Ковбе почти все, что заработали за карьеру. Или как минимум передали Виктории все свободные деньги, кроме собственной недвижимости и банковских вкладов на черный день.

Как все лопнуло?

В 2007-м «Невский проспект» явно трещал по швам, поэтому Ковба совсем обнаглела. Она заказала план коттеджного поселка (по сути – контурную карту), разворачивала его перед футболистами и предлагала вложиться под 30% годовых. Ставка просто абсурдная, но жадность побеждала, и Виктория получала все новые псевдоинвестиции. А потом, когда приходил срок расплачиваться, почему-то игнорировала запросы, ссылалась на временные трудности и просила сдвинуть дедлайн.

Позже на суде Ковба отрицала, что придумала коттеджный поселок лишь на бумаге – дама уверяла, что кинули ее саму. Правда, объяснить, почему внесенные средства тратились на школу сына и спортивный зал, Виктория не смогла.

Что еще было на суде?

В 2008-м Ковбу посадили в СИЗО, а в 2010-м признали виновной по 12 эпизодам мошенничества и двум эпизодам легализации денежных средств. Адвокаты Виктории просили учесть, что у нее двое маленьких детей, а сверхприбыль жертв не облагалась налогом, но это не спасло от пяти лет в колонии общего режима.

Последнее слово мошенницы получилось душераздирающим: она рассказала, что в бизнесе с 22 лет, раскаялась и пообещала выплатить все долги. «Первые полгода в СИЗО я жить не хотела, но спасла мысль о детях. Мои грехи могут лечь на моих детей», – говорила Ковба.

На деле эта женщина совсем не такая сентиментальная. Она кичилась крутыми авто, ее водителями были сотрудники ОМОНа (в свободное от работы время), на стенах офиса висели благодарности в дорогих рамках, а еще Ковба носила массивные золотые украшения.

Женщина умела манипулировать людьми. «Когда я сказал, что заявлю на нее в правоохранительные органы, Виктория стала угрожать, говорила, что проломит мне голову, натравит на меня остальных вкладчиков, сказав им, что это я их должник», – жаловался вкладчик Антон Зеленцов.

Он же поведал увлекательный факт: на деле от мошенничества Ковбы пострадало около 80 человек, просто до суда дошли лишь 12. Их совокупный ущерб составил около 200 млн рублей – легко подсчитать, что даже по скромным оценкам Виктория кинула людей как минимум на миллиард.

Самое смешное в этом деле – позиция пострадавших. Изначально они требовали для мошенницы как можно более жесткого наказания, но потом поняли, что из-за решетки она вряд ли быстро расплатится с долгами – это невозможно с официальной зарплатой 2 тысячи рублей.

В 2011-м Ковба рассчитывала выйти по УДО и работать бухгалтером за 30-50 тысяч рублей, параллельно выплачивая украденные миллионы – на это ушло бы около 350 лет. Ради свободы мадам даже стучала тюремщикам на других осужденных, но прокурор добился того, чтобы Виктория отсидела полный срок – все пять лет с учетом СИЗО. Потерпевшие были жутко разочарованы, хотя сами же настаивали на строгом наказании. Кажется, история с пирамидой так и не научила их думать на ход вперед.

Как возвращали кэш?

«Моя женская интуиция подсказывала, что не надо давать ей деньги, но мужской азарт супруга пересилил. Один раз попробовали, второй… потом деньги она нам уже не вернула», – причитала Марина Малафеева в 2010 году. Странно, но в 2014-м голкипер «Зенита» говорил уже немного другие вещи в интервью Дудю:

Вячеслав Малафеев («Зенит»)Getty Images

– Многие игроки «Зенита» давали в долг, им возвращали – с процентами, которые значительно превышают банковские. Я поговорил с ними. Когда я уже вложил деньги, и там начались проблемы, я решил поговорить снова. Они сказали, что у них уже были проблемы. Там были иностранцы. Видимо, они тоже поняли, что это пирамида, и рассчитывали, что за счет денег от нового участника они смогут вернуть свои.

По версии Вячеслава, он вложил в два раза больше заявленных 27 млн рублей (55 млн), но спустя пять лет после этих инвестиций (то есть в начале 2010-х) все же выбил солидную часть. «Как я это сделал – не буду рассказывать. Но мне это очень дорого стоило», – обычно так комментируют обращение к тем коллекторам, которые работают по конским ставкам в районе 30-40% от общего куша. У Малафеева же все вышло вообще печально. Наивного вратаря развели второй раз: лжечекист Алексей Бавченко втерся в доверие, похвастался связями в Интерполе и выудил из карманов Вячеслава еще 7 миллионов рублей. Позже Бавченко присел на 5,5 лет.

Есть информация, что и другие зенитовцы (в том числе те, кто не обращался в суд) частично выбили долги Ковбы неформальными способами – кто-то получил деньги сразу, а кому-то транши приходят до сих пор. В любом случае игроки потеряли колоссальные суммы из-за инфляции и падения рубля, зато получили шикарный, хоть и крайне суровый жизненный урок. Правда, говорить об этом бизнес-кейсе они теперь не хотят, но их можно понять – мало кому приятно пережевывать собственные провалы.

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