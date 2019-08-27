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Савин: «Матч «Кубани» и «Томи» в 2004 году был договорным»
Сам Евгений вышел в том матче на 89-й минуте и забил гол.
Бывший футболист, а теперь популярный блогер Евгений Савин рассказал о договорных матчах в российском футболе.
– Ты участвовал в договорных матчах? 2009 год, «Терек» – «Крылья Советов», ты забил два гола.
– По поводу договорняков – интересный вопрос. Скажу так: наверное, нужно говорить откровенно, когда ты можешь говорить за себя. У меня была история, когда мне было 19 лет. Я вообще ноунейм, примерно как сейчас, но чуть более ноунейм. Играл за Томск в гостях против «Кубани» на Кубок. Счет 2:0, мы горим, а я выхожу на замену и забиваю. Ну представьте: я молодой парень, первый раз играю против команды Премьер-лиги, глаза горят, стоит на футбол.
Выхожу продавать себя, потому что любой хороший матч против Премьер-лиги – это шанс. Я выхожу, забиваю чумовой голешник, метров с 25 в девятку, и понимаю, что никто почему-то не радуется. Ну я думаю: «Пофиг», игра продолжается, проиграли 1:3. Я рад, даже то, что мы ******** [проиграли], я-то забил. Любой напад скажет, что когда ты забиваешь, это уже хорошо.
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После игры мне там кто-то из ветеранов команды говорит: «***, чувак, да расслабься, сегодня сдача была, вам не сказали, играй в футбол». Если так смотреть – да, я участвовал в договорняке. Если спроецировать эту историю на 2009 год, и то, что я выходил забивать, кто бы что ни говорил, как бы что ни происходило, я выходил играть в футбол. Мне абсолютно ***** [все равно] на все. Я выходил играть в футбол.
Кто-то на этом заработал – да вообще ******* [побоку]. Я хотел играть в футбол и всегда старался играть в футбол. В «Амкаре», в «Урале», в Самаре. Неважно. У меня не было больших клубов, к сожалению, но у меня нельзя было отнять желание играть в футбол», – сказал Савин в интервью YouTube-блогу «Вопрос ребром».
Савин имеет в виду матч «Кубань» – «Томь», который состоялся в 2004 году. Евгений вышел на замену на 89-й минуте и забил в ворота «Кубани» при счете 0:3. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Кубани».
- Со стороны «Кубани» в том матче принимали участие Андрей Дикань, Эдуард Демин, Стипе Лапич, Джефтон, Денис Матьола, Владимир Герасимов, Игорь Аксенов, Анте Яжич, Любомир Кантонистов, Рикардо Лаго, Артур Тлисов, Виталий Калешин, Мариян Вука и Александр Студзинский.
- За «Томь» сыграли Сергей Лосев, Рустем Булатов, Томаш Выходил, Михаил Ванев, Александр Фамильцев, Алексей Козлов, Эдуард Барышев, Александр Харитонов, Станислав Кузнецов, Евгений Калешин, Андрей Силютин, Денис Киселев, Алексей Верещак и Евгений Савин.
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