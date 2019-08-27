Бывший футболист, а теперь популярный блогер Евгений Савин рассказал о договорных матчах в российском футболе.

– Ты участвовал в договорных матчах? 2009 год, «Терек» – «Крылья Советов», ты забил два гола.

– По поводу договорняков – интересный вопрос. Скажу так: наверное, нужно говорить откровенно, когда ты можешь говорить за себя. У меня была история, когда мне было 19 лет. Я вообще ноунейм, примерно как сейчас, но чуть более ноунейм. Играл за Томск в гостях против «Кубани» на Кубок. Счет 2:0, мы горим, а я выхожу на замену и забиваю. Ну представьте: я молодой парень, первый раз играю против команды Премьер-лиги, глаза горят, стоит на футбол.

Выхожу продавать себя, потому что любой хороший матч против Премьер-лиги – это шанс. Я выхожу, забиваю чумовой голешник, метров с 25 в девятку, и понимаю, что никто почему-то не радуется. Ну я думаю: «Пофиг», игра продолжается, проиграли 1:3. Я рад, даже то, что мы ******** [проиграли], я-то забил. Любой напад скажет, что когда ты забиваешь, это уже хорошо.

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После игры мне там кто-то из ветеранов команды говорит: «***, чувак, да расслабься, сегодня сдача была, вам не сказали, играй в футбол». Если так смотреть – да, я участвовал в договорняке. Если спроецировать эту историю на 2009 год, и то, что я выходил забивать, кто бы что ни говорил, как бы что ни происходило, я выходил играть в футбол. Мне абсолютно ***** [все равно] на все. Я выходил играть в футбол.

Кто-то на этом заработал – да вообще ******* [побоку]. Я хотел играть в футбол и всегда старался играть в футбол. В «Амкаре», в «Урале», в Самаре. Неважно. У меня не было больших клубов, к сожалению, но у меня нельзя было отнять желание играть в футбол», – сказал Савин в интервью YouTube-блогу «Вопрос ребром».

Савин имеет в виду матч «Кубань» – «Томь», который состоялся в 2004 году. Евгений вышел на замену на 89-й минуте и забил в ворота «Кубани» при счете 0:3. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Кубани».

Со стороны «Кубани» в том матче принимали участие Андрей Дикань, Эдуард Демин, Стипе Лапич, Джефтон, Денис Матьола, Владимир Герасимов, Игорь Аксенов, Анте Яжич, Любомир Кантонистов, Рикардо Лаго, Артур Тлисов, Виталий Калешин, Мариян Вука и Александр Студзинский.

За «Томь» сыграли Сергей Лосев, Рустем Булатов, Томаш Выходил, Михаил Ванев, Александр Фамильцев, Алексей Козлов, Эдуард Барышев, Александр Харитонов, Станислав Кузнецов, Евгений Калешин, Андрей Силютин, Денис Киселев, Алексей Верещак и Евгений Савин.

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