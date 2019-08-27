Бывший защитник московского «Динамо» Юркас Сейтаридис рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время жизни в России.

Больше всего грека пугали авиаперелеты. «Мне было страшно. Помню, с нами летали ребята с пистолетами – охранники. Это пугало, такое невозможно представить в Европе, потому что здесь запрещено проносить оружие на борт», – сказал Сейтаридис.

Кроме того, Юркаса удивили пробки на московских дорогах. «Это джунгли, невероятно. Тот, у кого большая машина – босс. Мне бросилось в глаза, что на дорогах либо очень дорогие машины, либо очень дешевые», – заявил он.

Сейтаридис выступал за «Динамо» в 2005-2006 гг.

Юркас – чемпион Европы 2004 года в составе сборной Греции.

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