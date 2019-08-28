Московский «Локомотив» представил новичка команды – португальца Жоау Мариу.

Железнодорожники провели креативную презентацию, куда были приглашены все желающие. Жоау сел за стол вместе с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе и в свете прожекторов подписал контракт. После этого в помещении зажглись фейерверки.

Португалец перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах безвозмездной годичной аренды. Железнодорожники будут полностью выплачивать зарплату Мариу – 3 млн евро год. Летом 2020 года «Локо» сможет выкупить права на Жоау за 15 млн.

«Я не считаю, что переезд в Россию – это шаг назад. И объясню почему. Не играть в «Интере» гораздо скучнее, чем играть в «Локомотиве». Я рассматриваю «Локо» как возможность сыграть в Лиге чемпионов. Плюс помочь команде выиграть чемпионат. Я считаю, что это вызов для меня, а не шаг назад», – заявил Мариу.

Жоау – чемпион Европы 2016 года.

В «Локомотиве» уже играет другой чемпион Европы-2016 – Эдер, забивший победный мяч в финальной игре против сборной Франции.

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