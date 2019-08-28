Спорт-Экспресс
Космическая презентация Мариу в «Локомотиве» с подсвеченным паровозиком и фейерверками
Чемпион Европы-2016 уже назвал переход в «Локо» вызовом.
Московский «Локомотив» представил новичка команды – португальца Жоау Мариу.
Железнодорожники провели креативную презентацию, куда были приглашены все желающие. Жоау сел за стол вместе с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе и в свете прожекторов подписал контракт. После этого в помещении зажглись фейерверки.
Португалец перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах безвозмездной годичной аренды. Железнодорожники будут полностью выплачивать зарплату Мариу – 3 млн евро год. Летом 2020 года «Локо» сможет выкупить права на Жоау за 15 млн.
«Я не считаю, что переезд в Россию – это шаг назад. И объясню почему. Не играть в «Интере» гораздо скучнее, чем играть в «Локомотиве». Я рассматриваю «Локо» как возможность сыграть в Лиге чемпионов. Плюс помочь команде выиграть чемпионат. Я считаю, что это вызов для меня, а не шаг назад», – заявил Мариу.
- Жоау – чемпион Европы 2016 года.
- В «Локомотиве» уже играет другой чемпион Европы-2016 – Эдер, забивший победный мяч в финальной игре против сборной Франции.
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