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Тарасов выиграл дело у «Локомотива» по оплате операции

Тарасов выиграл дело у «Локомотива» по оплате операции
Eurosport

42 мин. назад

Футболист уже обыграл бывшую команду, которая еще может обратиться в CAS.

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выиграл дело против железнодорожников в Палате по разрешению споров РФС. Клуб должен возместить игроку затраты на проведенную операцию.

«Могу сказать, что палата приняла решение удовлетворить требования футболиста. В заседании принимали участие сам Тарасов, его представитель и представители «Локомотива». Другие подробности комментировать не могу.

В соответствии с регламентом клуб может обжаловать это решение только в спортивно-арбитражном суде Лозанны. Это единственная инстанция», – сказал председатель Палаты Виктор Березов «Спорт-Экспресс».

  • Стоимость операции – 23 тысячи евро.
  • Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года.
  • В составе московской команды Дмитрий выигрывал чемпионат России, а также трижды побеждал в Кубке страны.

«Мне пригрозили судом, но душой я с «Локо». Тарасов и клуб спорят из-за операции за 23 тысячи евро

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