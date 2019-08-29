Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам.

«Насколько я знаю, «Зениту» нужен один, а именно Алексей, и предложены мегаденьги. На уровне Данни плюс/минус (тогда было 30 миллионов евро).

Насколько я знаю, Миранчук хочет остаться. Уверен, что это правда, хотя лично я Алексея не спрашивал.

Безусловно, тут и спрашивать нечего, того же хочет и Семин. Но вопрос не закрыт. Тогда кто готов продать Алексея Миранчука и торпедировать сезон «Локо» тем самым? Я этого не знаю», – написал Уткин в телеграм-канале.

Трансфер Данни занимает пятое место в рейтинге самых дорогих покупок российского футбола.

«Локомотив» и «Зенит» с 14 очками входят в пятерку лидеров РПЛ-2019/20.

Миранчук: «Если Rolls-Royce вторая или третья машина – нормально. Постоянно на ней ездить не стоит»

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