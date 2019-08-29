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Азмун перепробовал все способы и разбудил Малкома только криком «Hala Madrid!»

Азмун перепробовал все способы и разбудил Малкома только криком «Hala Madrid!»
Eurosport

35 мин. назад

Сердар почти отчаялся.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун проявил творческий подход, когда будил бразилького одноклубника Малкома, который перешел в петербургский клуб из «Барселоны».

Малком спал в специальной камере с подачей кислорода, и когда все способы закончились, Азмун произнес: «Hala Madrid!» Тогда бразилец проснулся.

  • «Hala Madrid!» – популярная фраза для поддержки «Реала» – главного конкурента «Барсы» в чемпионате Испании.
  • Малком восстанавливается после травмы, 1 сентября он не выйдет на поле в матче против «Спартака», а также пропустит первый тур группового этапа Лиги чемпионов.

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