Алена Лепская – пресс-атташе нововоронежского «Атома». В прошлом она занимала аналогичную должность в ФК «Красный-СГАФКСТ», чей лого был так похож на новую эмблему «Тамбова».

Алена почти 13 лет выступала с народным танцевальным ансамблем и объездила половину Европы. Но учеба в спортивной академии привела ее в российский футбол, который с ее появлением явно стал немного красивее.

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