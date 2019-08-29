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У ФК «Атом» сногсшибательная пресс-атташе. Только посмотри на ее инстаграм
Алену Лепскую ждет большое футбольное будущее.
Алена Лепская – пресс-атташе нововоронежского «Атома». В прошлом она занимала аналогичную должность в ФК «Красный-СГАФКСТ», чей лого был так похож на новую эмблему «Тамбова».
Алена почти 13 лет выступала с народным танцевальным ансамблем и объездила половину Европы. Но учеба в спортивной академии привела ее в российский футбол, который с ее появлением явно стал немного красивее.
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