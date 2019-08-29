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Защитник «Тамбова» Гогуа перешел в ЦСКА

Защитник «Тамбова» Гогуа перешел в ЦСКА
Eurosport

1 час назад

Нет, не Гогита Гогуа.

Центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа стал футболистом московского ЦСКА.

Он подписал четырехлетний контракт с новым клубом. За армейцев Седрик Гогуа будет выступать под 27-м номером.

В «Тамбове» подтвердили, что ЦСКА заплатил за 25-летнего ивуарийца 400 тысяч евро (или 30 миллионов рублей). Источники «Бизнес ONLINE» добавили, что Гогуа будет получать 300 тысяч евро в год, при этом его зарплата будет расти каждый сезон на 60 тысяч евро. Также «Тамбов» получит 25% от последующей перепродажи центрбека в другой клуб.

  • Изначально Седрик выступал за дубль «Тамбова». Главный тренер Александр Григорян перевел его в основу.
  • За «Тамбов» Гогуа провел пять матчей в Премьер-лиге-2019/20 и забил два мяча, в том числе один – московскому «Спартаку».

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