Пресс-служба Российской Премьер-лиги попала в неоднозначную ситуацию после вылета «Спартака» из Лиги Европы – красно-белые уступили португальской «Браге» со счетом 1:2.

Когда матч завершился, в твиттере РПЛ появилось видео гола бывшего зенитовца Халка в ворота «Спартака» в сезоне-2015/16. Подпись к ролику гласила: «Пусть сегодня ваш сон будет таким же крепким, как сетка ворот, которая выдержала этот сумасшедший по силе удар Халка».

Подписчики возмутились публикацией, которая могла обидеть болельщиков «Спартака». Лиге пришлось извиняться. Буквально под каждым негативным комментарием пресс-служба ответила:

«Доброй ночи! Мы тоже расстроены результатом матча «Спартака». Мы дали это видео в рамках промо игры «Спартак» – «Зенит», но, к сожалению, в не самое удачное время. Извините, что испортили вам настроение. Не отписывайтесь, пожалуйста, давайте готовиться к главному матчу тура вместе».

В гостевом матче «Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1, в Москве красно-белые уступили 1:2.

«Спартак» и «Зенит» сыграют 1 сентября в 19:00 в рамках восьмого тура РПЛ.

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