Хорватский защитник ЦСКА Звонимир Шарлия в интервью Sport24 сравнил одноклубников Марио Фернандеса, Федора Чалова и Николу Влашича с лучшими игроками мира.

– Вы назвали Марио Фернандеса Месси правой бровки. Одна история, которая докажет его крутость?

– Я бы хотел хоть раз прийти на тренировку первым, честно. Но это невозможно: Марио каждый день всех опережает. Минимум за полтора часа до начала он уже тут. У Марио есть все. Как и Роналдо, и все бразильцы, он идеально контролирует мяч, он очень техничен – меня это прямо завораживает. Но мало того, Марио работает как проклятый, всегда играет со страстью и при этом спокойный в сложных ситуациях. А теперь еще и забивает, ха-ха! По-моему, он вообще никогда не бил (ногой точно), а тут дважды подряд попал. А с «Ахматом» еще и спас нас от гола.

– Если Марио – Месси, то кто Чалов?

– Наверное, Бензема. Такая же техника, понимание игры, владение корпусом.

– Влашич говорил Бистровичу, что с первого дня хотел остаться в ЦСКА насовсем. Вы с Николой общались?

– Да: я еще не перешел в ЦСКА, а Никси рассматривал предложения – и говорил мне, как их много. И в то же время повторял: «В Москве я как дома. Мне нравится все: болельщики, тренеры, партнеры». ЦСКА всегда был для него приоритетом, а как он важен для команды, показал прошлый сезон. Никси просто давали пас, а он шел к воротам и забивал! Наш Эден Азар, только не толстый.

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