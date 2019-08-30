Украинский футболист Андрей Воронин, ранее выступавший за московское «Динамо», рассказал, как к нему относились в России.

«Мое мнение, что политика и спорт несовместимы. Спорт это спорт, спортсмены, наоборот, всегда где-то сглаживали что-то. Ты защищаешь свою страну, я же не еду защищать Россию или какие-то другие страны. Это моя страна, я – гражданин своей страны, всегда радовался и гордился тем, что я украинец. Поехал играть в Россию – все, предатель.

Или говорят «не дай бог, чтобы он в России получил должность тренера». А мне что-то в стране моей дали? Мне кто-то из федерации той же позвонил, предложил какую-то работу? Я 10 лет отыграл за сборную, чемпионат мира и чемпионат Европы, неплохое имя, вроде бы, у меня. Мне кто-то что-то предложил? Когда сборная играет отборочные матчи, меня кто-то пригласил на матч? Столько защищать свою страну, когда тебя уважают везде в Европе и других странах, а в своей стране тебя иметь хотели.

. Это началось все в 2014 году. Я тогда еще полгода играл в Москве. Все переживали, были в шоке, никто не понимал, что происходит. Вся команда постоянно спрашивает, мне постоянно до сих пор звонят друзья, у меня большая часть друзей – россияне, с которыми я играл. Они не понимают то, что здесь происходит. Ни разу такого не было, чтобы кто-то из моих друзей, был плохо настроен. Никогда не было, чтобы в мою сторону кричали, что я хохол, бандеровец или фашист. Ни разу такого не было», – сказал 40-летний Воронин в интервью

Воронин выступал за «Динамо» с 2010 по 2014 год.

Также он играл за менхегладбахскую «Боруссию», «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Ливерпуль», «Герту» и «Фортуну».

Калиниченко – о Ракицком: «Огорчусь, если увижу его в сборной. Он поставил себя выше ее интересов»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android