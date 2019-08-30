Бывший защитник «Торпедо» и «Локомотива» Эмир Спахич попал в автомобильную аварию в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает N1info, ДТП произошло возле города Гацко. Спахич мгновенно был доставлен в Сараево для оказания медицинской помощи – экс-игрок получил травмы грудной клетки и ребер. Сейчас состояния Эмира стабильно, его жизни ничего не угрожает.

Помимо «Торпедо» и «Локомотива», Спахич выступал за другие клубы РПЛ – «Шинник» и «Анжи».

Вне РПЛ Эмир поиграл за «Байер», «Монпелье», «Севилью» и «Гамбург».

Качай приложение Eurosport для iOS или Android