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Бывший игрок «Локомотива» Спахич попал в ДТП и получил травмы грудной клетки и ребер
К счастью, обошлось без трагического исхода.
Бывший защитник «Торпедо» и «Локомотива» Эмир Спахич попал в автомобильную аварию в Боснии и Герцеговине.
Как сообщает N1info, ДТП произошло возле города Гацко. Спахич мгновенно был доставлен в Сараево для оказания медицинской помощи – экс-игрок получил травмы грудной клетки и ребер. Сейчас состояния Эмира стабильно, его жизни ничего не угрожает.
- Помимо «Торпедо» и «Локомотива», Спахич выступал за другие клубы РПЛ – «Шинник» и «Анжи».
- Вне РПЛ Эмир поиграл за «Байер», «Монпелье», «Севилью» и «Гамбург».
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