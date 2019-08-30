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Record: «Порту» отпустил Осорио в «Зенит»
Усиление сине-бело-голубых к Лиге чемпионов.
«Зенит» близок к покупке центрального защитника «Порту» Йордана Осорио.
Как сообщает Record, «Порту» разрешил венесуэльцу завершить трансфер в «Зенит». Осорио уже вылетел в Санкт-Петербург для прохождения медобследования и подписания контракта.
- Осорио стал игроком «Порту» летом 2018 года, «драконы» приобрели его у «Тонделы» за 2 млн евро.
- В минувшем сезоне венесуэлец на правах аренды выступал за «Виторию Гимарайнш».
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