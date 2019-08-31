В последние годы противостояние «Спартака» и «Зенита» стало намного принципиальнее. Встречи клубов всегда получаются яркими, сопровождаются горячим обсуждением до и после, а еще команды ненавидят играть в гостях – не побеждали друг друга на выезде с 2012 года.

Подогревает интерес к матчу лидерство «Спартака» и «Зенита» в таблице. Чем выше соперники и чем больше ставки, тем жарче получаются битвы.

Андре Шюррле, «Спартак»Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

В составе красно-белых впервые за долгое время нет потерь, и даже вернулся дисквалифицированный ранее на три матча Понсе. Не все понятно про здоровье Селихова, но, скорее всего, речь не о травме, а о возможном уходе в другой клуб. Тем более что место в воротах зарезервировано Максименко.

У «Зенита», вероятно, не будет 40-миллионного Малкома. Бразилец получил травму и в пятницу тренировался отдельно от остальных. Под вопросом выход Дриусси: аргентинец работал в общей группе, но Семак уточнил – шанс есть, но небольшой. Аналогичная ситуация по Шатову, но Олег в любом случае не планировался в основу.

Форма

Если брать только РПЛ, то «Спартак» наконец набрал ход – три победы подряд, включая успех в дерби с ЦСКА, неуступчивую Самару и тяжелый Грозный. Только в Лиге Европы у Кононова не прет, но неудивительно – там он не мог рассчитывать на Тила, который с первых игр дает результат и уже стал лидером.

У «Зенита» все не так сладко. СБГ стартовали с 13 очков из 15 возможных, но в двух последних матчах не забили «Ахмату» (0:0) и «Уфе» (0:1). Это связано с плохой формой Дзюбы и Азмуна: Артем отличался голами или ассистами в пяти стартовых турах, Сердер – в четырех. Как только страйкеры замолчали – атака потухла.

Сердар Азмун и Артем ДзюбаGetty Images

Кто что сказал

Эсекиэль Понсе, форвард «Спартака»: «Очень жду матча с «Зенитом». Хочу доказать команде, болельщикам и всем, кто в меня поверил, что могу приносить пользу в играх РПЛ. Это огромный шанс. Надеюсь, мы победим». (официальный сайт «Спартака»)

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»: «Является ли стимулом то, что я не обыгрывал «Спартак» как главный тренер «Зенита»? Нет. Стимул – это стараться побеждать в каждой следующей игре. Что касается матчей с отдельно взятым соперником, то любая серия рано или поздно заканчивается, новая начинается. Мы должны делать все, чтобы победить в каждой игре». («Р-Спорт»)

Лицом к лицу

«Зенит» не обыгрывает «Спартак» уже 2 года. Последняя победа пришлась на август 2017-го.

Последний раз «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве в ноябре 2012-го. Красно-белые доигрывали ту встречу вдевятером.

Сергей Семак ни разу не обыгрывал «Спартак» в качестве тренера.

Дзюба забивал красно-белым в четырех первых матчах после перехода в «Зенит». В последних четырех играх Артем не отличался.

В прошлом сезоне «Спартак» и «Зенит» дважды сыграли вничью. До этого были 5 матчей с победителем.

Артем Дзюба, «Зенит»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. В этой РПЛ 36-летний рефери отработал четыре матча: в них он поставил один пенальти, а еще показал 20 желтых и одну красную карточки.

Мешков судил «Спартак» и «Зенит» в 2017-м. Тогда победили красно-белые, но Виталий показал москвичам пять желтых и одну красную карточку (питерцам – две желтых).

В последних двух матчах при судействе этого рефери «Спартак» проигрывал – «Уралу» и ЦСКА в домашних матчах РПЛ-2018/19. «Зенит» в 2018-м при Мешкове взял шесть очков из шести.

На матче будет работать система VAR.

В центре внимания

Покажет класс

Одно из ключевых качеств Тила – агрессивный прессинг. Голландец с первых минут в России показал готовность работать и вынуждал соперников ошибаться. В Грозном в подобном стиле он сделал гол, а в дерби с ЦСКА серьезно напряг защитников.

Учитывая, что Ракицкий – главный конструктор атак Санкт-Петербурга, прессинг Гуса настроится на украинца. Если Тил выполнит миссию и заставит Ярослава ошибаться, то сделает результат красно-белых.

Гус Тил, «Спартак»Getty Images

Неудачник

В последнее время становится все очевиднее, что тактика «Зенита» заключается исключительно в забросах на Дзюбу. В Москве Артему будет противостоять разыгравшийся Жиго – француз невероятно мощно играет в отборе и почти не уступает в единоборствах. Это отметил даже Семак, назвав Самуэля одним из лучших в РПЛ по этим компонентам.

Учитывая неважную форму Дзюбы и предсказуемую тактику «Зенита», Жиго должен справиться с главным оружием Питера. Тем более что Артем не забивал «Спартаку» в четырех матчах подряд.

Победа «Спартака»: 3,38

Ничья: 3,32

Победа «Зенита»: 2,17

Обе забьют за 1,75

Кононов получил нужных футболистов, и «Спартак» наконец заиграл в атаке – семь мячей в трех последних турах АПЛ. Надо добавить, что даже в нулевых играх с «Тамбовом» и «Динамо» все было не так очевидно: в матче с новичком РПЛ красно-белые обстучали каркас ворот четыре раза, а в дерби закрылись после раннего удаления.

Стоит отметить новичков. Тил, Ларссон и Шюррле в трех последних матчах РПЛ придумали 3+4. И это без Понсе, который отбывал дисквалификацию.

С «Зенитом» все еще проще. СБГ молчали два тура и не могут уйти без гола в третьей игре подряд – это будет серьезный удар по чемпиону. Во-вторых, желания в битве со «Спартаком» будет больше, чем в катке с «Уфой» или возне с «Тереком». В-третьих, красно-белые не умеют так закрываться, как грозненцы и уфимы – свободными зонами «Зенит» распорядится.

«Зенит» забьет, но не выиграет 2,68

Гол питерцев мы разобрали. А вот о победе Семаку стоит забыть. СБГ традиционно тяжело дается выезд в Москву – последняя победа пришлась на 2012 год, когда красно-белые доигрывали 25 минут в меньшинстве.

Плюс «Зенит» сейчас не в порядке, что доказали последние два тура. А главное оружие питерцев очевидно всем – у Кононова есть герои, способные перекрыть Дзюбу и Ракицкого. Для победы в Москве Семаку нужно чем-то удивить «Спартак», но без Малкома и Дриусси сделать это проблематично.

Ориентировочные составы

«Спартак»

«Зенит»

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