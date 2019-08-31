Чернов совершил фантастический двойной сэйв – прыгнул на мяч спиной и сохранил победу для «Ростова»
«Локо» упустил идеальный шанс на ничью.
Защитник «Ростова» Евгений Чернов совершил двойной сэйв в матче восьмого тура РПЛ с «Локомотивом» и сохранил победу для своей команды.
Игрок «Локомотива» выиграл верховую борьбу и прицельно пробил головой по воротам, но 26-летний Чернов вынес мяч с линии.
Тот отскочил к нападающему «Локо» Луке Джорджевичу, которому оставалось закинуть мяч в пустые ворота, но это не удалось. Чернов прямо из ворот прыгнул на мяч спиной и не позволил железнодорожникам сравнять счет.
- Эпизод произошел на 92-й минуте матча.
- Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Ростова» – Чернов спас своей команде три очка.
- И Чернов, и Джорджевич – бывшие игроки «Зенита».
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