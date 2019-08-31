«Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о трансфере защитника «Порту» Йордана Осорио.

25-летний венесуэлец взят российским клубом в аренду до конца сезона-2019/20 с возможностью выкупа.

Осорио взял в новой команде пятый номер. По данным сайта «Зенита», Йордан стал пятым игроком в истории клуба, который будет выступать с этой цифрой на футболке.

«Порту» купил Осорио у «Тонделы» летом 2018 года, но весь прошлый сезон игрок провел в аренде в «Витории Гимарайнш».

На его счету 8 матчей за сборную Венесуэлы.

(Фото: официальный сайт «Зенита»)

Говорят, «Зенит» купил Сутормина за 50 тысяч рублей. Но реальных доказательств – ноль

Качай приложение Eurosport для iOS или Android