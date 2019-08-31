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«Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио
Конечно же, с возможностью выкупа.
«Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о трансфере защитника «Порту» Йордана Осорио.
25-летний венесуэлец взят российским клубом в аренду до конца сезона-2019/20 с возможностью выкупа.
Осорио взял в новой команде пятый номер. По данным сайта «Зенита», Йордан стал пятым игроком в истории клуба, который будет выступать с этой цифрой на футболке.
- «Порту» купил Осорио у «Тонделы» летом 2018 года, но весь прошлый сезон игрок провел в аренде в «Витории Гимарайнш».
- На его счету 8 матчей за сборную Венесуэлы.
(Фото: официальный сайт «Зенита»)
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