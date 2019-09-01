Президент «Ахмата» подарил Берише автомобиль после гола «Тамбову»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча с «Тамбовом», где он забил гол, получил щедрый презент.

«Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – генерального спонсора ФК «Ахмат» – автомобиль марки Hyundai Solaris.

В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Тамбов».

Уверен, большие победы нашего клуба еще впереди!» – написал президент клуба Магомед Даудов в инстаграме.

Бериша перешел в «Ахмат» в 2017 году.

На его счету 4 гола в 60 матчах чемпионата России за грозненский клуб.

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