Президент «Ахмата» подарил Берише автомобиль после гола «Тамбову»
Бернард очень рад.
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча с «Тамбовом», где он забил гол, получил щедрый презент.
«Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – генерального спонсора ФК «Ахмат» – автомобиль марки Hyundai Solaris.
В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Тамбов».
Уверен, большие победы нашего клуба еще впереди!» – написал президент клуба Магомед Даудов в инстаграме.
- Бериша перешел в «Ахмат» в 2017 году.
- На его счету 4 гола в 60 матчах чемпионата России за грозненский клуб.
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