Европейские медиа в восторге от двойного сэйва защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче чемпионата России против «Локомотива».

Момент попал в инстаграм «433» и набрал уже 3,7 млн просмотров.

В комментариях Transfermarkt оставил данные игрока: «Менеджерам всех клубов, которые захотят подписать его перед дедлайном: Евгений Чернов, 26 лет, левый защитник, контракт рассчитан до 2022 года, рыночная стоимостть: 2 млн евро».

AS: «Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: 90-я минута, и он совершил это чудо».

TurkSports TV пошли еще дальше: «Это одно из лучших действий защитника в истории футбола».

SportBible: «На неделе, когда защитник Ван Дейк получил приз игроку сезона, Чернов показал, что искусство еще живо».

The18: «Мы все еще не можем понять, как ему удалось это второе спасение».

Nieuws Blad: «Видел, Калиду Кулибали?» (автогол защитника «Наполи» принес победу «Ювентусу»).

Видео гола разместил у себя в твиттере редактор The Guardian Джеймс Дарт.

Эпизод произошел на 92-й минуте матча.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Ростова» – Чернов спас своей команде три очка.

Чернов совершил фантастический двойной сэйв – прыгнул на мяч спиной и сохранил победу для «Ростова»

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