Twitter

Крал подписал 5-летний контракт со «Спартаком»

Крал подписал 5-летний контракт со «Спартаком»
Eurosport

1 час назад

Красно-белые все же получили опорника.

Полузащитник «Славии» Алекс Крал подписал 5-летний контракт со «Спартаком».

Сумма трансфера за 21-летнего чеха составит 12 миллионов евро (310 млн чешских крон). Это второй крупнейший трансфер в истории чешской лиги.

  • Крал в чешском клубе в 77 матчах забил три гола и отдал семь результативных передач. В этом сезоне он провел 6 матчей в чемпионате страны.
  • Полузащитник сыграл три игры за сборную Чехии.

Крал в «Спартаке», Лукас Сантос – почти в ЦСКА. Трансферный лайв Дня знаний

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте