Крал подписал 5-летний контракт со «Спартаком»
Красно-белые все же получили опорника.
Полузащитник «Славии» Алекс Крал подписал 5-летний контракт со «Спартаком».
Сумма трансфера за 21-летнего чеха составит 12 миллионов евро (310 млн чешских крон). Это второй крупнейший трансфер в истории чешской лиги.
- Крал в чешском клубе в 77 матчах забил три гола и отдал семь результативных передач. В этом сезоне он провел 6 матчей в чемпионате страны.
- Полузащитник сыграл три игры за сборную Чехии.
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