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23-летняя футболистка «Подольчанки» умерла от остановки сердца

23-летняя футболистка «Подольчанки» умерла от остановки сердца
Eurosport

52 мин. назад

Еще одна смерть молодой спортсменки.

Футболистка клуба «Подольчанка» Полина Кобзева умерла в возрасте 23 лет от остановки сердца.

«У нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнование ее родным и близким», – говорится в сообщении пресс-службы «Подольчанки» на странице в ВК.

  • ЖФК «Подольчанка» выступает в зоне «Запад» первой лиги России.

Внезапную смерть невозможно предугадать. Спортсмены умирают в 2,5 раза чаще, чем люди с диванов

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