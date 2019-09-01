Футболистка клуба «Подольчанка» Полина Кобзева умерла в возрасте 23 лет от остановки сердца.

«У нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнование ее родным и близким», – говорится в сообщении пресс-службы «Подольчанки» на странице в ВК.

ЖФК «Подольчанка» выступает в зоне «Запад» первой лиги России.

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