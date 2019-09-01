Getty Images

«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в московское «Динамо»

«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в московское «Динамо»
Eurosport

1 час назадОбновлено 2 мин. назад

Бело-голубые продолжают активную трансферную кампанию.

Полузащитник «Дженоа» Оскар Хильемарк перешел в московское «Динамо».

«Дженоа» сообщает об официальном переходе полузащитника Оскара Хильемарка в московское «Динамо». Клуб завершил процесс окончательной продажи спортивных прав на игрока шведской сборной», – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

  • Ранее сообщалось, что сумма трансфера 27-летнего шведа составила 500 тысяч евро.
  • На счету Оскара 17 матчей в Серии А-2018/19 и один забитый мяч. В «Дженоа» он играл с 2017 года.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте