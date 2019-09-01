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«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в московское «Динамо»
Бело-голубые продолжают активную трансферную кампанию.
Полузащитник «Дженоа» Оскар Хильемарк перешел в московское «Динамо».
«Дженоа» сообщает об официальном переходе полузащитника Оскара Хильемарка в московское «Динамо». Клуб завершил процесс окончательной продажи спортивных прав на игрока шведской сборной», – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
- Ранее сообщалось, что сумма трансфера 27-летнего шведа составила 500 тысяч евро.
- На счету Оскара 17 матчей в Серии А-2018/19 и один забитый мяч. В «Дженоа» он играл с 2017 года.
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