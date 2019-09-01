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Романцев – о матче с «Зенитом»: «Порвем козлов»

Романцев – о матче с «Зенитом»: «Порвем козлов»
Eurosport

1 час назад

Самоуверенно.

Бывший главный тренер «Спартака» и легенда клуба Олег Романцев прокомментировал матч красно-белых против санкт-петербургского «Зенита».

– Порвем козлов, конечно.

– Олег Иваныч, почему давно не ходили на футбол?

– Вот когда надо, я пришел. Сегодня все будет в порядке.

  • «Спартак» и «Зенит» встречаются сегодня, 1 сентября, на «Открытие Арене».
  • У питерцев и красно-белых по 14 очков, но по разнице мячей петербуржский клуб занимает четвертое место в Премьер-лиге, а московский – шестое.
  • Олег Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 гг. 65-летний тренер закончил карьеру в 2005 году.

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