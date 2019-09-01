Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над московским «Спартаком» в восьмом туре чемпионата России.

«Почему не смог забить? Эмоции захлестывали, усталость, тяжело двигались. Поле какое-то песочное здесь. Главное, что взяли три очка против принципиального соперника. Мы немножко отошли в конце, не сказал бы, что прижали нас. Они подходили к воротам, но моментов не было.

Знали, что будут появляться зоны и будем создавать моменты, что и было. Мы знали, что выиграем. В прошлом году «Спартак» два раза отскочил от нас, в этом – нет», – заявил Дзюба.

«Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0, единственный мяч забил Юрий Жирков.

«Зенит» набрал 17 очков, у «Спартака» осталось 14 баллов.

«Видел, Кулибали?» Сэйв Чернова рвет европейские медиа

Качай приложение Eurosport для iOS или Android