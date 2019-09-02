Жирков принес «Зениту» победу над «Спартаком». Летом он думал о завершении карьеры, а теперь жжет

Есть у Жиркова такая традиция – класть красоту в ворота «Спартака». Вы ведь помните 2010-й? Лига чемпионов, групповой этап, красно-белые играют с «Челси» в Москве. Тягучий первый тайм едва подполз к середине, как Юра ошарашил «Лужники» роскошным голом: оказался первым на отскоке, удар в касание – мяч по диагонали летит в дальний верхний угол. Позже этот гол, кстати, признают самым красивым на игровой неделе.

Спустя почти 9 лет Жиркову удался не менее роскошный выстрел по воротам «Спартака» – при желании между этими голами можно найти много общего. Снова первый на отскоке, снова мяч летит по диагонали в дальний угол ворот, да и траектория – не оторваться. Разве что теперь это не шальной удар в касание, а вполне подготовленный, осознанный смертоносный страйк. Двухматчевая безголевая серия «Зенита» прервалась максимально красиво. Ровно как и безголевая серия самого Юрия – в последний раз он отличался два года назад, в августе 2017-го в игре с «Ахматом».

Жирков – поистине уникальный ветеран. Ему 36, а он буровит фланг с усердием перспективного юнца и предельно мотивирован на новые свершения. Юра – единственный из ветеранов, кто не ушел из сборной после ЧМ-2018. Даже больше: он – единственный из той самой бронзовой команды с Евро-2008, который держит топ-уровень. И таких примеров в мировом футболе надо еще поискать. Роберто Карлос в его возрасте уже доигрывал в Турции, Патрис Эвра уже как пару лет забил на футбол и принялся уничтожать инстаграм, а конкурент по «Челси» Эшли Коул тихонько завершил карьеру в Чемпионшипе этим летом.

Впрочем, по окончании чемпионского сезона с «Зенитом» в голову Жиркова тоже поселилась мысль о том, что, возможно, пора заканчивать. Контракт с петербургским клубом истекал в июне, а тут еще и родной «Тамбов» прорвался в Премьер-лигу и звал доигрывать. Красиво закольцевать профессиональный путь в футболе? Звучит неплохо, но Юра выбрал вариант амбициознее: старт в Лиге чемпионов и борьба за защиту чемпионского титула.

После продления контракта с «Зенитом» Жирков остается важным игроком питерцев. Он не всегда выходит в старте, но в тех матчах, где Семак выпускает его с первых минут, Юра, как правило, самый активный и полезный. Например, в игре с «Краснодаром» именно Жирков стал средотением всей атакующей активности «Зенита». Он чаще всех шел в дриблинг и показал лучший процент успешно выполненных обводок среди футболистов обеих команд. А в матче со «Спартаком», согласно тепловой карте, наибольшее число касаний латераль совершил на чужой половине поля и соответствовал высокому темпу матча вплоть до замены на 85-й минуте. Прибавьте к этому победный мяч – и перед вами окажется главный претендент на звание MVP встречи.

Игрок Зенита Юрий ЖирковGetty Images

Юрию еще рано заканчивать. На этой неделе он присоединится к сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном, чтобы помочь национальной команде пробиться на Евро-2020. А через год, весьма вероятно, сыграет за сборную на турнире и будет одним из лучших игроков в ее составе, нет никаких сомнений. Но даже после этого Жирков не уйдет – до нового гола в ворота «Спартака» останется всего 8 лет. Надо продолжать.

12 лет назад игроки «Зенита» вложились в финансовую пирамиду. Кто и как кинул их на миллионы рублей

Качай приложение Eurosport для iOS или Android