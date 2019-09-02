Кажется, это идеальный ракурс для просмотра супергола Жиркова
У Максименко не было ни шанса.
«Зенит» обыграл в Москве «Спартак» в рамках восьмого тура чемпионата России. Единственный гол на счету защитника Юрия Жиркова.
Официальный твиттер-аккаунт питерцев выложил видео гола с трибуны. На нем с другого ракурса отлично виден не только точнейший выстрел Юрия, но и радость скамейки сине-бело-голубых.
- «Зенит» набрал 17 очков, у «Спартака» осталось 14 баллов.
- Это третий гол Жиркова в 88 матчах за «Зенит».
Жирков принес «Зениту» победу над «Спартаком». Летом он думал о завершении карьеры, а теперь жжет
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