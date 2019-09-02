Twitter

Кажется, это идеальный ракурс для просмотра супергола Жиркова

Кажется, это идеальный ракурс для просмотра супергола Жиркова
Eurosport

22 мин. назад

У Максименко не было ни шанса.

«Зенит» обыграл в Москве «Спартак» в рамках восьмого тура чемпионата России. Единственный гол на счету защитника Юрия Жиркова.

Официальный твиттер-аккаунт питерцев выложил видео гола с трибуны. На нем с другого ракурса отлично виден не только точнейший выстрел Юрия, но и радость скамейки сине-бело-голубых.

  • «Зенит» набрал 17 очков, у «Спартака» осталось 14 баллов.
  • Это третий гол Жиркова в 88 матчах за «Зенит».

Жирков принес «Зениту» победу над «Спартаком». Летом он думал о завершении карьеры, а теперь жжет

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте