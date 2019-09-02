«Зенит» обыграл в Москве «Спартак» в рамках восьмого тура чемпионата России. Единственный гол на счету защитника Юрия Жиркова.

Официальный твиттер-аккаунт питерцев выложил видео гола с трибуны. На нем с другого ракурса отлично виден не только точнейший выстрел Юрия, но и радость скамейки сине-бело-голубых.

«Зенит» набрал 17 очков, у «Спартака» осталось 14 баллов.

Это третий гол Жиркова в 88 матчах за «Зенит».

Жирков принес «Зениту» победу над «Спартаком». Летом он думал о завершении карьеры, а теперь жжет

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