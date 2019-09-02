Матч тура

Это не тот матч «Зенита» и «Спартака», который будут вспоминать еще очень долго.

«Спартак» забил первым на 32-й минуте, но гол не засчитали – Бакаев подыграл рукой. Спустя примерно 10 минут Жирков ответил дальним ударом, и тут уже VAR не потребовался.

Красно-белые провели второй тайм в атаке, но делали это настолько топорно, что «Зенит» спокойно довел матч до победы. Безвыигрышная серия «Спартака» насчитывает уже 5 матчей.

Все результаты тура

Еще один матч, который легко можно назвать одним из главных в туре. Да и обе команды сыграли в более открытый футбол, который вместил в себя дубль Шомуродова, первый ассист Жоау Мариу и испепеляющий финиш, в который «Ростов» мог забить третий, а «Локо» сравнять. Ни те, ни другие не забили – «Ростов» продолжает лидировать в РПЛ.

«Быков» на старте сезона ощутимо штормит, а тут еще и прибавился тяжелый вылет из ЛЧ. На этом фоне неуступчивые уральцы дважды отыгрывались, но гол плюс+пас от Уткина в последней десятиминутке все же принес важный гостевой успех краснодарцам.

Трансфер Седрика Гогуа вызвал много вопросов, но ивуариец уже в первой игре принес армейцам крайне важную победу. Туляки упирались как могли, создали немало моментов, но реализация подвела. Армецы вернулись в топ-5.

Герой тура

Главным украшением отвязной концовки матча «Локо» – «Ростов» стал двойной суперсэйв защитника южан Евгения Чернова. Неизвестно, инстинктивно ли он бросился на мяч в моменте с добиванием или представил себя в рекламе Nike.

Факт остается фактом. Чернов сотворил сэйв года, попал в европейские медиа, а «Ростов» записал его во вратари.

«Видел, Кулибали?» Сэйв Чернова рвет европейские медиа

Цитата тура

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов назвал главных виновников поражения от «Зенита»: «Сегодня проблема была в первую очередь в реализации. Вы видели, какой залетел сумасшедший гол от Юрия Жиркова. У нас такой не залетел. Ну и, конечно, система VAR помогла «Зениту».

Гол всегда воодушевляет, а когда команда пропускает, это, конечно, неприятно. Но мы в любом случае старались, боролись. Девять матчей за 30 дней – это достаточно много. В первом тайме сил у нас было больше, чем во втором, это сказалось в первую очередь».

В самой игре Олега Георгиевича, видимо, все устраивает.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Краснодар» – 17

2. «Зенит» – 17

3. «Ростов» – 17

4. ЦСКА – 16

5. «Локомотив» – 14

...

15. «Тамбов» – 5

16. «Оренбург» – 5

Бомбардиры РПЛ

1. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 7 мячей

2. Александр Соболев («Крылья Советов») – 6 мячей

3. Артем Дзюба («Зенит») и Джордже Деспотович («Оренбург») – 4 мяча

Русская сборная РПЛ

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