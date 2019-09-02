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«Зенит» объявил о приобретении Караваева
Еще один русский сборник в составе чемпиона России.
«Зенит» купил у голландского «Витесса» защитника сборной России Вячеслава Караваева. С 24-летним футболистом подписан контракт на четыре года.
«Вячеслав Караваев действует на позиции правого защитника. Цепкий и надежный игрок, умеющий подключиться к атаке и сделать обостряющую передачу», – отметили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.
По данным «СЭ», сине-бело-голубые заплатили за новичка 8 млн евро.
- Караваев – воспитанник ЦСКА, поигравший за «Дуклу», «Яблонец», пражскую «Спарту» и «Витесс».
- В сезоне-2016/17 Вячеслав был признан лучшим игроком «Спарты». В Голландии он играл под руководством Леонида Слуцкого.
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