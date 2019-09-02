«Зенит» делал очень щедрое предложение по полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам.

Питерцы предлагали за братьев 45 миллионов евро, но «Локо» отклонил запрос. Во-первых, против трансфера выступил главный тренер Юрий Семин. Во-вторых, клуб уже не смог бы найти им адекватную замену до закрытия окна. В-третьих, железнодорожники смогут заработать те же 40-50 млн евро, если вновь попадут в Лигу чемпионов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Самой дорогой продажей «Локомотива» является переход Умара Ньясса в «Эвертон» – 18 млн евро.

На счету Алексея Миранчука три гола и ассист в РПЛ-2019/20, у Антона – два гола и ассист.

Уткин: «Зенит» предложил «Локо» мегаденьги за Алексея Миранчука»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android