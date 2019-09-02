Getty Images

«СЭ»: «Зенит» предлагал за Миранчуков 45 млн евро, но «Локо» отказал

«СЭ»: «Зенит» предлагал за Миранчуков 45 млн евро, но «Локо» отказал
Eurosport

13 мин. назад

Лидеры железнодорожников останутся в Черкизово.

«Зенит» делал очень щедрое предложение по полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам.

Питерцы предлагали за братьев 45 миллионов евро, но «Локо» отклонил запрос. Во-первых, против трансфера выступил главный тренер Юрий Семин. Во-вторых, клуб уже не смог бы найти им адекватную замену до закрытия окна. В-третьих, железнодорожники смогут заработать те же 40-50 млн евро, если вновь попадут в Лигу чемпионов, сообщает «Спорт-Экспресс».

  • Самой дорогой продажей «Локомотива» является переход Умара Ньясса в «Эвертон» – 18 млн евро.
  • На счету Алексея Миранчука три гола и ассист в РПЛ-2019/20, у Антона – два гола и ассист.

Уткин: «Зенит» предложил «Локо» мегаденьги за Алексея Миранчука»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте