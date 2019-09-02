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Фернандеш на год стал игроком «Краснодара»

Фернандеш на год стал игроком «Краснодара»
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Зажжет левый фланг полузащиты «быков».

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш присоединился к «Краснодару». «Быки» подписали с 33-летним португальцем контракт до конца сезона-2019/20.

Фернандеш достался краснодарскому клубу бесплатно, так как не договорился с «Локомотивом» о продлении соглашения и покинул железнодорожников в статусе свободного агента этим летом.

  • «Краснодар» взял Мануэла в качестве замены Реми Кабелла, который выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки.
  • Фернандеш – чемпион России и трехкратный обладатель Кубка.
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