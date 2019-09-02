Полузащитник «Васко да Гамы» Лукас Сантос стал футболистом московского ЦСКА.

20-летний футболист пополнил состав армейцев на правах аренды до конца 2019 года. Пресс-служба красно-синих уточнила, что в соглашении есть пункт о выкупе Сантоса из бразильского клуба.

UOL Esporte сообщил, что ЦСКА заплатил за аренду Сантоса 200 тысяч евро. Источники «Чемпионата» добавили, что сумма выкупа игрока у «Васко да Гама» составит 3 миллиона евро.

Лукас Сантос стал пятым новичком армейцев в это трансферное окно. Помимо бразильцев в команду пришли Никола Влашич, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев и Седрик Гогуа.

20-летний полузащитник ни разу не попадал в стартовый состав «Васко да Гамы» в бразильской Серии А и чемпионате штата.

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