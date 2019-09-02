Центральный защитник «Рубина» Егор Сорокин перешел в «Краснодар». Он подписал с «быками» пятилетний контракт.

Клуб Сергея Галицкого оставил Сорокина в аренде в казанской команде до конца сезона-2019/20. 23-летний центрбек присоединится к черно-зеленым перед стартом следующего чемпионата.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что «Краснодар» заплатил за трансфер Сорокина 3 миллиона евро.

Егор Сорокин в сезоне-2019/20 провел за «Рубин» восемь матчей. В прошлом чемпионате России он забил шесть мячей в 27 встречах.

Сорокин всю профессиональную карьеру принадлежал казанскому клубу, но в 2016 и 2017 гг. он был в аренде в казахстанском «Актобе» и «Нефтехимике».

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