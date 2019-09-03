Футбольный клуб «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена» – Федеральным государственным унитарным предприятием «Спорт-Инжиниринг».

Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС. «Футбольный клуб «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов-Арена», – рассказал пиар-директор клуба Денис Штанько. По его словам, причиной такого решения может стать то, что «Ростов» систематически указывает «Спорт-Ин» на недостатки в работе стадиона. «Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей», – добавил Штанько.

Дмитрий Чистяков и Рагнар Сигурдссон («Ростов»)Getty Images

Как подчеркнул пиар-директор, это нарушает договор аренды, а каждый недостаток клуб «Ростов» отражает в акте приема-передачи, в результате чего на управляющую компанию стадиона накладываются штрафные санкции. «В последних матчах они составили не менее 18% от суммы договора аренды. Такие убытки не устраивают управляющую компанию стадиона, которая по разным причинам не устраняет те недостатки, на которые указывает футбольный клуб», – пояснил представитель «Ростова».

Резервным стадионом клуба является «Олимп-2», который находится на реконструкции. По словам пиар-директора, у клуба нет информации, на каком стадионе пройдут ближайшие домашние встречи с «Ахматом», «Динамо» и «Сочи». Продажу билетов на матч с «Ахматом», который намечен на середину сентября, ростовский клуб еще не открыл.

«Клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды. Мы хотим играть на «Ростов-Арене». Средняя посещаемость наших домашних матчей составляет более 30 тысяч болельщиков, в городе нет другого такого стадиона, на котором мы смогли бы вместить всех. Однако на данный момент договоренности со «Спорт-Ин» не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде», – заключил Штанько.

«Ростов-Арена» вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала.

Согласно концепции наследия чемпионата мира, стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.

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