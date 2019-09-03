Находящиеся в заключении футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительные характеристики от руководства ФСИН, которые помогут им выйти на свободу по УДО.

«Характеристика будет положительной. Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии. Они выступили организаторами нескольких спортивных мероприятий, провели матч. Благодаря им увеличилось число осужденных, которые сейчас занимаются в колонии спортом.

Так что главная их заслуга – пропаганда здорового образа жизни. Обо всем этом мы и напишем, и скажем на заседании. Вывод однозначный – мы поддерживаем их ходатайства об УДО. Ну а дальше пусть суд решает», – приводит «Московский комсомолец» слова замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

Кокорин получил полтора года колонии общего режима, Мамаев – на месяц меньше. В октябре 2018 года футболисты стали участниками двух драк с чиновником Минпромторга и водителем ведущей Первого канала.

6 сентября суд рассмотрит их ходатайства по УДО.

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