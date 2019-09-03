Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев даже в случае досрочного выхода из тюрьмы не сможет сыграть за клуб в РПЛ до зимней паузы.

«Я думаю, Павлу придется ждать зимнее трансферное окно, потому что у нас в регламенте есть определенные исключения. Если твой контракт был расторгнут во время ТО, то ты можешь быть заявлен. Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться», – сказал спортивный юрист Михаил Прокопец Sport24.

С учетом проведенного в СИЗО времени Мамаев выйдет на свободу в ноябре.

Мамаев и Александр Кокорин подали заявление на УДО, ФСИН дало им положительную характеристику.

Мамаев попался на неуплате налогов. После выхода из колонии он заплатит 434 тысячи рублей

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