Управляющая компания «Ростов Арены» запретила сотрудникам клуба доступ на стадион из-за задолженности. В клубе отрицают факт долга.

«На момент получения клубом предложения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов Арена» клуб не имел каких-либо задолженностей перед компанией «Спорт-Ин». Информация, опубликованная на сайте эксплуатанта стадиона, не соответствует действительности.

На сегодняшний день у клуба нет понимания, где пройдет матч против «Ахмата». Кроме того, управляющая компания стадиона запретила доступ на «Ростов Арену» для сотрудников «Ростова» – все пропуски и аккредитации ранее были аннулированы», – сообщил PR-директор «Ростова» Денис Штанько «Р-Спорт».

Матч «Ростов» – «Ахмат» намечен на 15 сентября.

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