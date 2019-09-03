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Селюк: «8 миллионов за Караваева – это деньги на ветер»
Агента рассмешил переход русского защитника.
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход защитника «Витесса» Вячеслава Караваева в «Зенит» за 8 млн евро.
«Это смешно! Год назад Караваева пихали за два или три миллиона в «Локомотив». Не получилось. За восемь миллионов можно купить всю защиту.
В Европе столько за Караваева никто не даст, а в России больше «Зенита» никто не платит. 100 процентов – это деньги на ветер», – сказал Селюк «Спорт день за днем».
- Караваев – воспитанник ЦСКА, поигравший за «Дуклу», «Яблонец», пражскую «Спарту» и «Витесс».
- В сезоне-2016/17 Вячеслав был признан лучшим игроком «Спарты». В Голландии он играл под руководством Леонида Слуцкого.
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