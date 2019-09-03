3 сентября на общем собрании РПЛ возникло своеобразное предложение об изменении лимита на легионеров.

На заседании один из руководителей клубов предложил с будущего сезона разрешить дозаявлять еще двоих иностранцев за деньги. То есть довести количество разрешенных легионеров до десяти, но за двоих придется выкладывать определенную сумму. После короткого обсуждения инициативу отклонили, сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий лимит на легионеров – не больше шести иностранцев на поле. Он действует в РПЛ с 2015 года.

С сезона-2020/21 лимит будет на заявку – не более восьми человек.

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