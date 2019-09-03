Президент РФС Александр Дюков прокомментировал переход полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит». Официально компенсация составила 50 тысяч рублей.

«Мы должны действовать по футбольным законам и регламентам. Регламент не был нарушен, поэтому этот трансфер зарегистрирован. У РПЛ не было оснований не зарегистрировать этот трансфер. А если говорить о сути этой сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы.

Что может сделать РФС и как отреагировать – это внести изменения в регламент, чтобы в будущем те школы, которые подготовили квалифицированного футболиста, получали вознаграждение за эту работу. Механизм солидарности должен работать.

Сейчас соответствующие подразделения в РФС заканчивают анализ этой ситуации и готовят предложение по внесению соответствующих изменений в регламент», – цитирует Дюкова Sport24.

«Рубин» воспользовался ситуацией с переходом Сутормина из «Оренбурга» сперва в Казань, а затем в «Зенит»: медиа выяснили, что петербургская и казанская команды заплатили за трансфер по 50 тысяч рублей.

На Transfermarkt переход оценивался в 2 и 3 миллиона евро соответственно.

Сутормин – о компенсации за переход за 50 тысяч: «Перевел первому тренеру 1 млн рублей»

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