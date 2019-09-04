Защитник «Уфы» Данил Круговой, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о переходе 36-летнего Александра Анюкова из петербургского клуба в «Крылья Советов».

– С Анюковым играл в «Зените-2». Он очень сильный, топовый. Реально. Это вообще сила, уровень. На таких нужно равняться. Я тоже хочу играть до скольких смогу, как Жирик [Юрий Жирков] в 38 играет. Как думаешь, на сколько его еще хватит?

– Да сезон, он весь переломанный.

– Тоже думаю, что последний, все уже так говорят. Дальше поедет доигрывать в «Тамбов». А Анюков – я знаю ситуацию. Ему предложили должность в команде. Потом на сборах расставлял фишки, но проходит две недели и говорит: «Ну его на хрен, я еще не наигрался». И поехал в «Крылья», – цитирует 21-летнего Кругового Sports.ru.

Круговой немного ошибся – Юрию Жиркову не 38, а 36 лет.

Анюков играл за «Крылья» с 2000-го по 2005 год, затем перешел в «Зенит». После завершения сезона-2018/19 Александр вернулся в Самару.

«Зенит» подписал Кругового в летнее трансферное окно, но доигрывать сезон он будет в «Уфе» на правах аренды.

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