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Хохлов, Алдонин и Сычев потеряли миллионы из-за банка мошенников. Они винят в этом МВД

Хохлов, Алдонин и Сычев потеряли миллионы из-за банка мошенников. Они винят в этом МВД
Руслан Хрипун

8 мин. назад

Дело под личный контроль взял глава МВД Владимир Колокольцев.

Что случилось?

27 августа главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов, его помощник в команде Юрий Никифоров, а также другие экс-игроки сборной России Дмитрий Кириченко, Евгений Алдонин и Ролан Гусев подали коллективный иск к МВД РФ в Замоскворецкий суд Москвы. Тренер бело-голубых и его коллеги обвинили министерство в бездействии следователей по уголовному делу в отношении лопнувшего банка «Замоскворецкий», в который они вложили 124,1 млн рублей. Общий ущерб клиентов банка составил около трех млрд рублей.

Евгений Алдонин

Евгений АлдонинGetty Images

Как банк обманывал клиентов?

Специально обученные люди обрабатывали випов, пуская пыль в глаза – клиентов привозили в шикарный банковский офис на дорогих автомобилях и предлагали сделать вклад в надежный банк. После активы выводились через фиктивные кредиты, а деньги оседали в карманах мошенников.

Когда обработали Алдонина и других спортсменов?

В мае 2013-го Хохлов открыл депозит в банке «Замоскворецкий» на 28,7 млн рублей, и в тот же период времени 47,3 млн рублей сюда вложил Алдонин. Около 50 млн рублей суммарно залили в банк Кириченко, Никифоров, Сычев и Гусев. Спустя полгода у «Замоскворецкого» отобрали лицензию, и футболисты потеряли все деньги.

Мошенники не только не заплатили, но и отправили в АСВ (агентство страхования вкладов) бумаги о возвращении средств вкладчикам в полном объеме. Согласно банковской выписке, вся сумма, лежавшая на счетах спортсменов, была по их требованию выдана на руки. Аудиторская проверка не выявила ни расходно-кассовых ордеров, ни других подтверждающих документов на этот счет.

Дмитрий Хохлов

Дмитрий ХохловGetty Images

Как поступили обманутые футболисты?

Хохлов обратился в АСВ с просьбой выплатить ему страховое возмещение в размере 700 тысяч рублей и получил отказ. Агентство сослалось на данные электронной системы документооборота «Замоскворецкого», где было указано возмещение вклада Дмитрию. После этого Хохлов и другие футболисты обратились в Таганский райсуд, и лишь после выигрыша процесса добились от АСВ выполнения требований.

Футболисты написали заявление в УМВД по Центральному округу Москвы, и управление возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Как далеко продвинулось следствие?

Несмотря на множество фактов мошенничества, за шесть лет дело чудесным образом развалилось. В коллективном иске спортсменов против МВД они обвинили следователей в саботаже работы. Сотрудники МВД не провели почерковедческих экспертиз документов, согласно которым деньги заявителей выводились из банка, и не допросили сотрудников кредитного учреждения, причастность которых к этим операциям была выявлена.

Следствие установило у основных фигурантов расследования многочисленных объектов недвижимости и дорогостоящих автомобилей, которые были куплены на похищенные средства и оформлены на третьих лиц. Эту информацию утаили от обманутых вкладчиков, что лишило их возможности компенсировать потери. Дело в итоге закрыли из-за отсутствия оснований для расследования.

Кто главный обвиняемый по делу «Замоскворецкого»?

Футболистов и других вкладчиков нагрел бывший председатель правления банка Илья Бударин. На вырученные средства он приобрел шесть квартир в Центральном округе Москвы. Все они были оформлены на его родственников, часть из них занимает целый этаж, а рыночная стоимость составляет 120-140 млн рублей.

Помимо этого на деньги вкладчиков Бударин приобрел акции дочернего предприятия ПАО «Газпром» Vemex на сумму 120 млн рублей. Истцы оценили активы в 1,7 млрд рублей, но следствие по какой-то причине их не арестовало.

Замоскворецкий суд

Замоскворецкий судGetty Images

Где сейчас находится Бударин?

Подельники мошенника, топ-менеджеры банка Ирина Павлова и ее брат Янис Павлов, сбежали от следствия, а сам Бударин четыре года успешно скрывался в Подмосковье. Он отрастил бороду и сменил имя на Аум Параманувич Пуруша – имя и фамилию можно перевести с санскрита как «существо, из тела которого была создана вся Вселенная».

Банкира задержали случайно – сотрудник дорожной полиции остановил его Mercedes за незначительное нарушение и пробил по базе. Выяснилось, что Бударин (ездил по старым правам) разыскивается за мошенничество в особо крупном размере.

Мошенника осудили?

Да, суд приговорил его к 3,5 годам колонии, но есть нюанс. Бударина-Пурушу осудили по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) и оштрафовали на 180 млн рублей. Обвинение в мошенничестве и хищении средств футболистов сборной России боссу «Замоскворецкого» так и не предъявили. С учетом шести месяцев в СИЗО, Илья может выйти на свободу по УДО уже в начале следующего года.

Дмитрий Кириченко

Дмитрий КириченкоGetty Images

И что теперь?

Футболисты обратилась с иском к МВД России о взыскании всей суммы причиненного ущерба. «Раз следствие не захотело взыскать ее с обвиняемого, то по закону мы можем взыскать ее с государства в лице МВД», – сказал «Ъ» адвокат футболистов Александр Бурчук.

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил провести служебную проверку в отношении сотрудников, расследовавших хищения средств у вкладчиков «Замоскворецкого». В министерстве пообещали провести проверку в течение трех месяцев.

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