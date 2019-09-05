Что случилось?

27 августа главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов, его помощник в команде Юрий Никифоров, а также другие экс-игроки сборной России Дмитрий Кириченко, Евгений Алдонин и Ролан Гусев подали коллективный иск к МВД РФ в Замоскворецкий суд Москвы. Тренер бело-голубых и его коллеги обвинили министерство в бездействии следователей по уголовному делу в отношении лопнувшего банка «Замоскворецкий», в который они вложили 124,1 млн рублей. Общий ущерб клиентов банка составил около трех млрд рублей.

Евгений АлдонинGetty Images

Как банк обманывал клиентов?

Специально обученные люди обрабатывали випов, пуская пыль в глаза – клиентов привозили в шикарный банковский офис на дорогих автомобилях и предлагали сделать вклад в надежный банк. После активы выводились через фиктивные кредиты, а деньги оседали в карманах мошенников.

Когда обработали Алдонина и других спортсменов?

В мае 2013-го Хохлов открыл депозит в банке «Замоскворецкий» на 28,7 млн рублей, и в тот же период времени 47,3 млн рублей сюда вложил Алдонин. Около 50 млн рублей суммарно залили в банк Кириченко, Никифоров, Сычев и Гусев. Спустя полгода у «Замоскворецкого» отобрали лицензию, и футболисты потеряли все деньги.

Мошенники не только не заплатили, но и отправили в АСВ (агентство страхования вкладов) бумаги о возвращении средств вкладчикам в полном объеме. Согласно банковской выписке, вся сумма, лежавшая на счетах спортсменов, была по их требованию выдана на руки. Аудиторская проверка не выявила ни расходно-кассовых ордеров, ни других подтверждающих документов на этот счет.

Дмитрий ХохловGetty Images

Как поступили обманутые футболисты?

Хохлов обратился в АСВ с просьбой выплатить ему страховое возмещение в размере 700 тысяч рублей и получил отказ. Агентство сослалось на данные электронной системы документооборота «Замоскворецкого», где было указано возмещение вклада Дмитрию. После этого Хохлов и другие футболисты обратились в Таганский райсуд, и лишь после выигрыша процесса добились от АСВ выполнения требований.

Футболисты написали заявление в УМВД по Центральному округу Москвы, и управление возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Как далеко продвинулось следствие?

Несмотря на множество фактов мошенничества, за шесть лет дело чудесным образом развалилось. В коллективном иске спортсменов против МВД они обвинили следователей в саботаже работы. Сотрудники МВД не провели почерковедческих экспертиз документов, согласно которым деньги заявителей выводились из банка, и не допросили сотрудников кредитного учреждения, причастность которых к этим операциям была выявлена.

Следствие установило у основных фигурантов расследования многочисленных объектов недвижимости и дорогостоящих автомобилей, которые были куплены на похищенные средства и оформлены на третьих лиц. Эту информацию утаили от обманутых вкладчиков, что лишило их возможности компенсировать потери. Дело в итоге закрыли из-за отсутствия оснований для расследования.

Кто главный обвиняемый по делу «Замоскворецкого»?

Футболистов и других вкладчиков нагрел бывший председатель правления банка Илья Бударин. На вырученные средства он приобрел шесть квартир в Центральном округе Москвы. Все они были оформлены на его родственников, часть из них занимает целый этаж, а рыночная стоимость составляет 120-140 млн рублей.

Помимо этого на деньги вкладчиков Бударин приобрел акции дочернего предприятия ПАО «Газпром» Vemex на сумму 120 млн рублей. Истцы оценили активы в 1,7 млрд рублей, но следствие по какой-то причине их не арестовало.

Замоскворецкий судGetty Images

Где сейчас находится Бударин?

Подельники мошенника, топ-менеджеры банка Ирина Павлова и ее брат Янис Павлов, сбежали от следствия, а сам Бударин четыре года успешно скрывался в Подмосковье. Он отрастил бороду и сменил имя на Аум Параманувич Пуруша – имя и фамилию можно перевести с санскрита как «существо, из тела которого была создана вся Вселенная».

Банкира задержали случайно – сотрудник дорожной полиции остановил его Mercedes за незначительное нарушение и пробил по базе. Выяснилось, что Бударин (ездил по старым правам) разыскивается за мошенничество в особо крупном размере.

Мошенника осудили?

Да, суд приговорил его к 3,5 годам колонии, но есть нюанс. Бударина-Пурушу осудили по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) и оштрафовали на 180 млн рублей. Обвинение в мошенничестве и хищении средств футболистов сборной России боссу «Замоскворецкого» так и не предъявили. С учетом шести месяцев в СИЗО, Илья может выйти на свободу по УДО уже в начале следующего года.

Дмитрий КириченкоGetty Images

И что теперь?

Футболисты обратилась с иском к МВД России о взыскании всей суммы причиненного ущерба. «Раз следствие не захотело взыскать ее с обвиняемого, то по закону мы можем взыскать ее с государства в лице МВД», – сказал «Ъ» адвокат футболистов Александр Бурчук.

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил провести служебную проверку в отношении сотрудников, расследовавших хищения средств у вкладчиков «Замоскворецкого». В министерстве пообещали провести проверку в течение трех месяцев.

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