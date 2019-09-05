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Гендиректор «Зенита» рассказал о главной цели на зимнее трансферное окно
Ищут наследника Андрея Сергеевича.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, какую позицию хотят укрепить петербуржцы зимой.
«Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль десятки», – цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
- Летом «Зенит» купил шестерых игроков: вратаря Александра Васютина, защитников Дугласа Сантоса, Вячеслава Караваева и Йордана Осорио, полузащитника Алексея Сутормина и нападающего Малкома.
- После восьми туров РПЛ-2019/20 «Зенит» идет на втором месте.
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