Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о роли экс-тренера Массимо Карреры в завоевании чемпионства в сезоне-2016/17.

«Заслуга Массимо, безусловно, была огромной. Но, повторю, важна и команда футболистов, костяк, чтобы все оставались единомышленниками. И этот коллектив жил бы и дальше, если бы его не разрушали и не подтачивали изнутри. «Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в нее залезли черви.

Этим людям не отказываю в определенных профессиональных навыках. Просто роль агентов их перестала устраивать, им важно было все решать. Но если вы глобально занимаетесь командой, то должны четко подбирать игроков, которые и психологически, и по стилю подходят коллективу и идеям тренера.

А вы его покупаете, зная, что человек не будет играть. Потом зарабатываете, сажаете на лавку и пытаетесь продать, чтобы купить новых. Есть оборот, деньги текут, вам хорошо, а выигрывает команда или нет – наплевать. Это позиционируется, что я много взял на себя. А я был в ответе за коллектив, есть определенная роль капитана. Ведь, в конечном счете, за игру ругали бы не Карреру, а Глушакова, Комбарова, Реброва, Ещенко.

Мы были ответственны за неудачи, нас было удобнее всего растоптать. Каррера в эти минуты оставался героем, а его друзья, вероятно, просто наслаждались финансовой стабильностью», – цитирует 32-летнего Глушакова «Чемпионат».

Летом 2019 года Денис перешел из «Спартака» в «Ахмат».

Каррера после увольнения из моковского клуба в октябре 2018 года до сих пор остается без тренерской работы.

Глушаков в «Ахмате» – идеальный трансфер для всех. Там он лишится власти и сыграет без давления

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