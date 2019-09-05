Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о работе с Олегом Кононовым, который сменил на посту главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

«Кононов – нормальный тренер, у него свое видение на игру, на тактику. И мы нашли с ним общий язык, спасибо ему и коллективу за поддержку. Если честно, то под то, что он хочет, нужен чуть-чуть другой подбор футболистов. В «Спартаке» многие не выдерживают этого темпа. Вот почему мы первый тайм играли, а потом сдувались? Слишком энергозатратная тактика. Ну, это мне так кажется.

Все зависит от того, кого клуб возьмет, как укрепиться сможет. Повышал ли он на нас голос? Конечно. Когда «Вильярреалу» проиграли, он вообще матом ругался. Покричал, взорвался. Там, правда, первый тайм был безобразный. Он не мямля, он просто интеллигентный мужик. Надо пообщаться с человеком, чтобы делать о нем выводы, а оскорбления не красят болельщиков и будоражат игроков», – цитирует 32-летнего Глушакова «Чемпионат».

Летом 2019 года Денис перешел из «Спартака» в «Ахмат».

Кононов возглавил красно-белых в ноябре 2018 года.

Глушаков: «Заслуга Карреры в чемпионстве огромна, но «Спартак» разрушали и подтачивали изнутри»

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