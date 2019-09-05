Издание «БИЗНЕС Online» выяснило, какие премиальные бонусы платят в клубах российской Премьер-лиги.

По данным источника, лидером РПЛ по премиальным является «Зенит». Игроки сине-бело-голубых получают по 9 тысяч евро за каждую победу, а 4,5 тысячи евро (328 тысяч рублей) можно получить за просмотр победного матча со скамейки запасных. За успех в принципиальном матче (например, в противостоянии со «Спартаком») зенитовцам платят двойные премиальные.

В «Спартаке» система премиальных иная: футболисты красно-белых получат деньги только в том случае, если попадут в тройку. За первое место спартаковцам полагается по 100 тысяч евро, за второе – 75 тысяч, за третье – 50.

А вот данные по премиальным во всех клубах РПЛ:

«Зенит» делит лидерство в турнирной таблице РПЛ вместе с «Краснодаром» и «Ростовом» – у команд по 17 очков.

«Спартак» занимает шестую строчку, у красно-белых 14 баллов.

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