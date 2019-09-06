Алексеевский суд Белгородской области освободил по УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Об этом передает корреспондент «Р-Спорт». «Освободили!» – говорится в онлайне. О постановлении досрочно освободить Кокорина и Мамаева из колонии сообщил адвокат, но представитель суда еще не подтвердил журналистам информацию.

UPD. Пресс-секретарь суда Ирина Сазонова подтвердила условно-досрочное освобождение для братьев Кокориных, но не для Мамаева. «Удовлетворены ходатайства об УДО Кокорина Кирилла и Кокорина Александра. По Мамаеву Павлу решение еще не принято», – приводит ее слова «Р-Спорт».

UPD 2. Позже суд подтвердил и выход по УДО Мамаева.

Футболисты смогут покинуть колонию через 10 дней после вступления решения в законную силу.

Братья Кокорины приговорены к полутора годам лишения свободы, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.

В октябре они ввязались в две драки – с чиновником Минпромторга и водителем ведущей Первого канала.

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